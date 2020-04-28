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سلسلة من رقصات الباليه المميزة قدمتها الراقصة السورية يارا الحاصباني، أمام معالم العاصمة الفرنسية باريس، وسط الهدوء الذي يسودها وخلوها من الزوار بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وظهرت "الحاصباني" وهي ترقص أمام عدد من المعالم السياحية منها برج إيفل ومتحف اللوفر وقوس النصر، وكانت ترتدي قناعا أبيض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وحصلت راقصة الباليه، صاحبة الـ26 عامًا، على زيارة خاصة لبعض المواقع الأكثر زيارة، مع إغلاق العاصمة الفرنسية لمدة ستة أسابيع تقريبًا بسبب الفيروس التاجي.
وعلقت "الحاصباني" قائلة: إنه "من الغريب حقًا رؤية هذه الآثار مهجورة"، واصفة بأنه أمر رائع أيضًا "الاستمتاع بالمدينة دون ضوضاء وسائحين ولكن في نفس الوقت كان الأمر محزنًا كأن الناس تخلوا عنها".
ويذكر أن الحاصباني كانت تدربت على رقص الباليه في دمشق، وهي الآن عضو في أتيليه الفنانين في العاصمة الفرنسية، حيث تعيش منذ عام 2016.
وسبق لـ"الحاصباني" أن رقصت في ميدان الجمهورية، وهو نقطة تجمع تقليدية للاحتجاجات في العاصمة الفرنسية، حيث صممت أول رقصة لها خارج سوريا تخليدا لذكرى مئات الأطفال الذين قتلوا.
كانت هذه تفاصيل خبر كأن الناس تخلوا عنها.. باليرينا تؤدي رقصاتها أمام معالم باريس المهجورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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