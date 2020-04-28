في زمن الكورونا.. نصائح لتنظيف المرحاض بشكل أمن

في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد لابد من الاهتمام الجيد بالشخصية ونظافة المنزل أيضا، وقدم خبراء عدد من النصائح لتنظيف المراحيض بشكل آمن.

وعرضت "سي إن إن"، عددا من النصائح أولها التأكد من غسل اليدين واختيار مطهرات عالية الجودة وقوية بما يكفي للتخلص من الفيروسات.

والتركيز على تنظيف مناطق اللمس العالي في الحمام، مثل مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب ومناطق الغسيل بشكل خاص.

والحرص على تنظيف أي شيء عرضة للمس، يشمل ذلك مجففات الشعر وفرش الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة أو الأجهزة الأخرى في الحمام.

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وعقب مسح الأسطح الصلبة مثل الأحواض وأسطح المنضدة بالمواد المطهرة، يجب تركها مبللة لمدة من 3 إلى 5 دقائق.

وفي حال وجود فرد مريض في الأسرة يفضل استخدام حمامات منفصلة، وفي حال عدم امتلاك أكثر من حمام، يجب على المصاب الحرص على تنظيف الأسطح التي يلمسها.

وإذا كان الشخص مريضا للغاية، بحيث لا يمكنه تنظيفه، فإن الخيار الثاني هو أن ينظف شخص سليم بتنظيف المنطقة، ومن الأفضل الانتظار لبعض الوقت قبل الدخول وارتداء قناع وقفازات.

ويقول خبراء إنه في حال عدم توفر منتجات التعقيم، يكون الصابون خير بديل.

ويعد إنهاء مهمة التنظيف في بالغ الأهمية، حيث يجب الحرص على تطهير الأيدي جيدا والتخلص من القفازات بشكل جيد مع الحرص على عدم ملامستها.