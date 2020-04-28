من موسيقى التتر لـ"اسم والدته".. "لعبة النسيان" يشعل حب عمرو دياب ودينا الشربيني

لم يظهر عمرو دياب معها في كواليس "لعبة النسان"، عكس ما حدث في "مليكة"، و"زي الشمس"، إلا أن ظهوره كان أكثر وضوحا وضغيانا في مسلسل دينا الشربيني الجديد "لعبة النسيان"، لفتات وأفعال بين الثنائي أظهرت الحب المتبادل بينهما دون تكلف.

أصبح الثنائي حديث "السوشيال ميديا"، خاصة بعد حديث دينا الشربيني عنه مؤخرا، وجائت تعليقات رواد "فيسبوك"، بين "ربنا يخليهم لبعض"، و"ما شاء الله إيه الحلاوة دي كلها".

تتر المسلسل

كان هو أول من أعلن عن موسيقى تتر المسلسل، وهي من إنتاج "ناي" الشركو المملوكة لعمرو دياب، والذي لم يسبق له وغنى أو شارك في تلحين تترات مسلسلات،

وكتب عمرو دياب عبر صفحته على "فيسبوك"، "موسيقي تتر مسلسل #لعبة_النسيان.. موسيقى تصويرية أسامة الهندي وألحان ناي"، ثم نشر الهضبة مقطعين موسيقيين منها عبر صفحته الرسمية.

وهو ما اعتبره جماهير الهضبة، تعبير عن الحب والاهتمام من قبل عمرو دياب.

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بيدعمني ويشجعني

دائما ما يكون عمرو دياب عو الداعم الأول لها في أعمالها، مهما شعرت بالخوف والتشتت تعود إليه، تقول دينا الشربيني خلال لقاءها مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، "دايما بيدعمني بشدة ولما بكون خايفة بيطمني وكمان صريح جداً ولو حاجة ماعجبتوش يقولي لي عليها ودي طبيعة عمرو دياب في العمل".

وأكملت، "بيطلع مني أحلى ما فيّا، بيديني إقبال على الحياة وبحس إني عاوزه أبقى أحسن دايما وأعمل كل اللي أقدر عليه، كل حاجة فيّا بقت أحسن من ساعة ما عرفته".

بغير السكريبت عشانه

الثقة كذلك متبادلة بينهما بشدة عندما يتعلق الأمر بالعمل، فهي تأخذ برأي عمرو دياب في كل كبيرة وصغيرة، بل وتستمع إليه فهو لا يجاملها بحسب قولها لـ"لميس الحديدي"، حيث قالت، "ممكن أصلح حاجة في الاسكريبت لو ماعجبتوش وعنده نظرة دايما مابتخيبش، هو مبسوط أوي بيا وبردود أفعال الناس".

اسم رقية

قالت دينا الشربيني في تصريحات تليفزيونية إنها تمنت كثيرا أن ترى والدة عمرو دياب، السيدة رقية، لذا اختارت اسمها في المسلسل ليكون رقية على اسم والدته، وقالت، "عمرو بيعشقها جدًا، كنت قاعدة أنا وتامر حبيب بنختار اسم الشخصية، وكان دياب معانا بس بيخلص حاجة في التليفون، قولت لتامر إيه رأيك في اسم رقية، قالي حلو جدا جدا، واتحمس أوي للاسم ده، وبصراحة لما تامر حبيب يتحمس بيبقى جميل".

وتابعت: "لما قولت لعمرو دياب على الاسم قالي حلو أوي، هو فعلا اسم حلو ومتقالش قبل كده كتير، عمرو دياب انبسط، هو اسم حلو وأنا حقيقي كان نفسي أقابلها جدا، سمعت عنها كلام يجنن وقد إيه هي كانت طيبة وخيّرة".