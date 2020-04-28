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ممارسة الهوايات لا تعترف بسن أو حالة اجتماعية أو حتى حظر تجوال، الشغف هو العامل الرئيسي لتنفيذ أي عمل بشكل سهل وسلس مليئ بالجمال والحرفية.
عزة عاطف سيدة ثلاثينية وأم لـ3 أطفال، لم توقفها مشاغل الحياة وزحمة ساعات اليوم بين طلبات البيت والأولاد، عن ممارسة هوايتها بتنفيذ مجسمات تكاد تكون أشبه بالواقع، ولكن بحجم لا يتعدى الجنيه المعدن.
هواية بعيدة كل البعد عن مجال دراسة عزة، فهي خريجة كليه التجارة جامعة الإسكندرية، اكتشفت حبها للصلصال منذ 3 سنوات، فعملت على صناعة بعض النماذج المصغرة باستخدام صلصال حراري يمكنها استعماله كديكور للثلاجة أو غطاء لزجاجة أو حتى هداية تذكارية.
تفاعل الكثيرون معها خاصة الأمهات اللاتي لاحظن الموهبة لدى أبنائهن فبدأن بعرض تصميمات أولادهن على "عزة" التي تحمست أكثر وقامت بعمل مسابقة بينهم قائلة: "عندنا وقت فراغ كبير لازم نستغله إحنا وأولادنا بشكل هادف".
وتابعت: "لم استغل الموهبة بشكل ربحي، وتركت التصميمات لأولادي ذكرى، وأتمنى عمل تصميمات أفضل كمان".
كانت هذه تفاصيل خبر أكل مسامط وعزومة رمضان".. "عزة" تصنع مجسمات أصغر من حجم الجنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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