استنكر مغني المهرجانات حسن شاكوش، قيام إحدى الراقصات بالخروج في وسائل الإعلام وادعت أنها تزوجت منه بشكل عرفي وتنفق عليه، قائلا: "دي مزقوقه عليا، متجوزتهاش ومفيش حاجة بيني وبينها خالص"، موضحا أنه تعرف عليها في مجال عمله فقط، فالفتاة تّعمل راقصة وهو مُغني مهرجانات.
وأضاف شاكوش، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، أنه لطبيعة عملهما نشأت بينهما صداقة عادية: "مكنش فيه لا زواج عرفي ولا زواج رسمي، وطالما بتقول فيه زواج هي مطلعتش الورق بتاع الجواز ليه سواء رسمي أو عرفي".
وتابع: "أنا الحمد لله معملش الغلط، لو معاها ورق تثبت أنها مراتي حتى لو عرفي هطلع قدام الدنيا كلها هقول الست دي مراتي، لو هتكتب عرفي دي حاجة متعبنيش، بس هكتب على واحدة بنت ناس، نسيب بعض بالود ويبقى فيه ذكرى كويسة نفتكرها لبعض إذا حبينا ننفصل، دول ولاد الناس، إنما دي مزقوقة".
كانت هذه تفاصيل خبر شاكوش يرد على راقصة ادعت زواجها منه: "مزقوقة عليا ومش بنت ناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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