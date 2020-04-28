"تدخل الحمام باستمرار".. عملية جراحية استغرقت 6 ساعات لسيدة وزنها 31 كيلو

خلال 10 أسابيع فقط، وصل وزن سيدة إلى 31 كيلوجراما، بعدما فقدت حوالي 25 كيلو من وزنها الأصلي، فقد كانت تدخل الحمام باستمرار.

وعانت السيدة من حالة مرضية نادرة شخصت في البداية أنها قولون عصبي ليفاجئ الأطباء، بأنها لا تتحسن بالأدوية بل تزداد حالتها سوءا كل يوم عن الآخر، بحسب "ميرور البريطانية".

وعانت السيدة البالغة من العمر 37 عاما من مرض إلتهاب القولون التقرحي، ما جعل الأطباء يجرون ليها عملية جراحية استغرقت 6 ساعات كاملة.

وعند أخذ عينة من البراز امتلأت الملائة بالدماء، كما أنه بالخضوع الخضوع للمنظار وجد الأطباء بطانة الأمعاء "مغطاة بالقرح"، وخضعت لجراحة لإزالة جزء من القولون، واستبداله بكيس لجمع الفضلات.