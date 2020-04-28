سمية الخشاب: علاقتي بفيفي عبده قوية.. والدايت بتاعنا حمام ورز بلبن

علقت الفنانة سمية الخشاب، على تماسكها خلال حلقة "خلي بالك من فيفي"، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، عبر شاشة "MBC مصر2".

وقالت الفنانة سمية الخشاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث": "الوضع كان مرعب بس ماشتمتش، والصفارات اللي طلعت ماكنتش شتايم وحشة كان أخرى بقول إيه الجنان والهبل ده؟ بس الست اللي تعبت صعبت عليا".

وحول تقديم الإسعافات الأولية، لسيدة ادعت أن صحتها تدهورت أثناء تصوير البرنامج: "عندي خبرة في الموضوع ده والطبيعي أن المصاب بالصرع أثناء النوبة ممكن يبلع لسانه، عشان كده نزلت على الأرض واتصرفت وصدقت جدا أنها مصابة بالصرع بعد الرغاوي اللي نزلت من فمها".

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ولفتت، إلى أن علاقتها بالفنانة فيفي عبده قديمة تعود لعدد من الأعمال المشتركة، مثل كيد النسا والحقيقة والسراب "وكسروا الدنيا وقتها".

وأردفت: "كميتي راكبة مع فيفي عبده وأنا شبهها جدا، هي ورتني صور ليها وهي صغيرة شوية في السن الشبه بينا كبير لدرجة أني فكرت أني أنا، والفانز شايفين ده، إحنا كميتنا واحدة وبنعمل دويتو مسخرة سوا وعمرنا ما اتخانقنا".

واختتمت: "فيفي فرفوشة دايما ولما بتدخل الصبح بتهزر وتقولي يلا يا سمية نبدأ دايت عبارة عن رز بلبن وحمام".