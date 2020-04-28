البنطال الجلدي من قطع الموضة الرائجة لموسم خريف وشتاء 2020

البنطال الجلدي من قطع الموضة الرائجة لهذا الموسم، وهو اعتُبر من أهم صيحات موسم خريف وشتاء 2021-2020وقد شاهدناه على مختلف منصات العروض وضمن مجموعات دور الأزياء العالمية بألوان وقصات مختلفة، وعلى ما يبدو فإنّ النجمات العربيات أحبننَ هذه الموضة كثيرًا، حيث شاهدنا الكثيرات منهنّ مؤخرًا يتألّقنَ في البنطلون الجلدي، وآخرهنّ نانسي عجرم أثناء جولتها في باريس.

النجمات العربيات في البنطال الجلدي:

نانسي عجرم في تنسيق شبابي في البنطلون الجلدي في باريس:

أحيت نانسي عجرم مؤخرًا حفلًا كبيرًا في باريس، وقد قضت في عاصمة الأناقة أيامًا عدة، وخلال أحد مشاويرها الصباحية، شاهدناها في اطلالة مميزة في البنطال الجلدي الأسود السكيني، الذي نسقته مع سترة بليزر باللون الرمادي، وحذاء كاحل من دون كعب، وشنطة يد من الجلد باللون الأحمر.

شذى حسون في لوك أنيق في البنطلون الجلدي:

اختارت شذى حسون اطلالة أنيقة في البنطال الجلدي، حيث اعتمدت اللون الأسود بشكل عام، ونسقت معه تيشيرت قطنية وسترة قصيرة من الجلد أيضًا، وأكلمت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللونين الأسود والأحمر من “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin وشنطة يد صغيرة.

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مريم سعيد في لوك عصري في البنطلون الجلدي:

مريم سعيد نسقت "لوك" عصريًّا في البنطال الجلدي اللامع، حيث اختارته بقصة عصرية ونسقت معه تيشيرت قطنية باللون الأبيض، وسترة بومبر باللونين الأسود والأبيض، وحذاءً رياضيًّا مزيّنًا بالربطات.



البنطلون الجلدي أحد أبرز صيحات الموضة، شاهدي بالصور كيف اعتمدته النجمات العربيات في اطلالاتهنّ مؤخرًا.

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