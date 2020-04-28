أكمام فساتين زفاف 2020 غير تقليدية

أضيفي لمسة برّاقة وأنيقة إلى فستان زفافك من خلال اعتماد الأكمام الشفّافة المزيّنة، سواء بالأحجار الكريمة أو بالاكسسوارات اللامعة. أو إن كنت تحبين الأكمام الطويلة فاختاريها من صيحات أكمام فساتين الزفاف 2020.

تعرفي على أحدث صيحات أكمام فساتين زفاف 2020، لتختاري من بينها ما يناسبك.

فساتين زفاف مزينة بالفيونكات 2020



للعروس المحجبة، يمكنك إختيار فستان زفاف بأكمام طويلة، فهي من أبرز صيحات فساتين الزفاف، حيث تجمع بين الإحتشام والرقي.

ومن أجمل فساتين الزفاف بالأكمام الطويلة، اخترنا لكِ فستان Amsale، وفساتين زفاف تاداشي شوجي Tadashi Shoji.

فساتين زفاف 2020 بأكمام منفصلة

أيضاً برزت صيحة فساتين الزفاف بالأكمام المنفصلة عن الفستان، وهي صيحة جريئة وعصرية لإطلالة جذابة ولافتة في يوم العرس.

قدم المصمم جورج حبيقة Georges Hobeika تصميم مفعمة بالأنوثة بالأكمام المنفصلة، وكذلك فستان Francesca Miranda بالأكمام المنفوخة.

فساتين زفاف بأكمام الجرس

عادت مجدداً صيحة فساتين الزفاف بأكمام الجرس التي تتسع من أسفل، وعادةً ما تكون بأكمام طويلة وشفّافة.

أحببنا فساتين الزفاف بأكمام الجرس من توقيع Adam Zohar، رومونا كيفيزا Romona Keveza، تاداشي شوجي Tadashi Shoji، وWatters.

فساتين زفاف بأكمام منفوخة

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كذلك قدمت بعض الماركات فساتين الزفاف بالأكمام المنفوخة، سواء متصلة بالفستان أو منفصلة عنه، وغالباً ما تكون الأكمام قصيرة.

ويعد فستان آن بيرغ Anne Barge من أجمل فساتين زفاف بأكمام منفوخة لعام 2020، بالإضافة إلى فساتين Francesca Miranda، ليلا روز Lela Rose، وphuong-my.

فساتين زفاف بأكمام دون أكتاف

تضيف فساتين الزفاف بدون أكتاف Off Shoulder لمسة أنثوية ورومانسية لإطلالة العروس، سواء بأكمام طويلة أو حمّالات منسدلة.

وقد برزت هذه الصيحة في كثير من العروض، مثل فستان كارولينا هيريرا Carolina Herrera ، مونيك لولييه Monique Lhuillier، وزهير مراد Zuhair Murad.

تعرفي على أحدث صيحات أكمام فساتين الزفاف واختاري من بينها التصميم الذي يرضي ذوقك ويحقق حلمك في يوم الكبير.

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