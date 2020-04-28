سكري الحمل يهدد حياة جنينك.. كيف تواجهيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن سكري الحمل يعد أكثر اضطرابات الأيض شيوعا أثناء الحمل، مشيرا إلى أنه يرجع لأسباب عدة أبرزها هرمونات الحمل والتغذية غير الصحية (الإكثار من الكربوهيدرات).

وأضاف المركز الألماني أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بسكري الحمل مثل البدانة (مؤشر كتلة الجسم أعلى من 27) والتاريخ الأسري، مشيرا إلى أن أعراض سكري الحمل تتمثل في العطش والرغبة الملحة في التبول وتكرار الإصابة بعدوى المسالك البولية وفطريات المهبل.

ويرفع سكري الحمل خطر حدوث ولادة مبتسرة أو ولادة الجنين بوزن زائد أو إصابة الجنين بتشوهات خاصة في العمود الفقري والكلى والقلب أو ولادة الجنين ميتا.

ويمكن مواجهة سكري الحمل من خلال إنقاص الوزن واتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية المتوازنة مع الإقلال من الكربوهيدرات، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.