حسن شاكوش يتأثر أثناء حديثة عن والدته.. ويؤكد: أنا مطلق مرتين وسنجل

تأثر مغني المهرجانات حسن شاكوش، أثناء حديثه عن والدته، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، حيث وصفها بأنها كل شيء في حياته، ودائما ما يتصل بها للاطمئنان عليها، مؤكدا أن والدته تعيش في منطقة بولاق، بينما هو يعيش في 6 أكتوبر.

وأضاف شاكوش": "أحيانا والدتي بتيجي في أكتوبر عندي، بس مش بتحب الجو الهادي، هي بتحب جو بولاق، وكمان إحنا عندنا بيت عائلة في بولاق عمي ومرات عمي وأم رامي جارتنا، أمي بتحب اللمة دي"، موضحا أن والدته دائما ما تدعى له "ربنا يبعد عنك ولاد الحرام ويوقف ليك ولاد الحلال طالما أنت بتراضينا وبتطمن علينا".

وأكد مغني المهرجانات، أن هناك اختلاف كبير ما بين المجتمع الذي كان يعيش وسطه في الكباريهات، وبين مجتمع رجال الأعمال وصفوة المجتمع، "المتعة كلها لما ابقى شغال في وسط ناس شبهي، ببقى مبسوط أكتر، لما بروح الأفراح الشيك بكون مبسوط إني وصلت للناس دي، بس بحس أن دماغهم غير دماغنا، يمكن عشان أنا مدخلتش وسطهم أوي، بس أنا يشرفني أني أدخل وسط المجتمع ده، أي حد يتمنوا أنه يوصله".

وتابع: "أنا مش متجوز، واتجوزت مرتين قبل كده، بس دلوقتي بقيت سنجل ومش مرتبط"، مؤكدا أنه يرغب في الدخول لمجال التمثيل، "إن شاء الله مستني الفرصة وأنا حابب أدخل في التمثيل، بس أطلع في الأفلام ممثل مش مطرب بس".