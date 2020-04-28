"مصفف شعر" مسلسل النهاية عن العلاقة بين الطاقة والتسريحات: مكانوش بيستحموا

"يعني كل التكنولوجيا والطاقة دي وشعرهم منعكش ومترب كدة ازاي وسط التقدم ده؟".. سؤال استنكاري بات متابعو مسلسل النهاية، للفنان يوسف الشريف، يتداولونه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدوا تعجبهما من مظاهر الأبطال، وخاصة تسريحات شعرهم الغير معتادة.

ومن جانبه، فسر هيثم دهب مصفف شعر فريق عمل مسلسل النهاية، الرابط بين قصة العمل التي تناقش استخدامات الطاقة عقب 100 عام من الآن، ومن تسريحات شعر الفنانين والفنانات التي نفذها، قائلا:"العمل بيحكي عن بعد قرن من دلوقتي، قامت حروب والبلاد انهارت، فبقى في نقص موارد كتير".

وتابع: "والطاقة ضئيلة جدا بيستخدموها للضروريات، وطبعا لأن في نقص ماية وكهرباء مش بيستحموا، ولا بيهدروا الطاقة دي على الشعر".

وأضاف "دهب" خلال حديثه لـ "هُن": "حاولنا ننفذ تسريحات تمشي مع الظروف دي، زي ضفاير الراستا اللي ظهرت بيها ناهد السياعي، وربط الشعر، أو أنه يتساب كدة لو قصير زي سهر الصايغ".

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وعن تسريحة الفنان محمد جمعة، زميل زين بالشركة، والتي بدى الرواد يلقبونها بتسريحة "الكورونا"، أكد هيثم أنها غير مقصودة نهائي لتتشابه مع شكل مُجسم الفيروس، قائلا:"تسريحة عادية لامم شعره بالأساتك لأن مفيش حلاقة، ومجرد تشابه غير مقصود".

وأكد مصفف الشعر الشهير، أن الأحداث القادمة ستشهد تسريحات مختلفة وغريبة، غيرالمعتادة، وغير التي ظهرت خلال الحلقات الأولى، وفقًا للشخصيات القادمة.

يوسف الشريف يتصدر تريند محركات البحث بسبب النهاية

وكان تصدر الفنان يوسف الشريف، تريندات محرك البحث الشهيرة جوجل، وتويتر، بعد ساعات قليلة من عرض الإعلان الرسمي "برومو" مسلسله "النهاية".

ليعود مجددا ويتصدرها من جديد على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عقب الحلقة الأولى.