وصفات منزلية لشعرك بالأفوكادو

ترغب جميع النساء في التمتّع بشعرٍ لمّاع، يرونه في دعايات الشّامبو. ولكن للأسف، لا تتوفّر هذه الطلّة بشكلٍ طبيعيّ، وبالتالي لا بدّ من بذل جهدٍ إضافيّ للحصول على هذه الطلّة. لهذا ننصحك بتجريب الوصفات المنزليّة، ونحن نضمن لك أنّك لن تندمي عليها.

قناع للشعر من المايونيز

يسهل صنع قناع وجه من المايونيز في المنزل. أنت بحاجة إلى كوب من المايونيز وبيضة كاملة وملعقة أو ملعقتين صغيرتين من الزيت. يمكنك استعمال زيت الجوجوبا أو الزيتون واللوز وجوز الهند. تذكّري أنّ هذا المكوّن مهمّ جدّاً. بالتالي، إذا كان شعرك دهنيّاً ننصحك بعدم إضافة المكوّن الأخير. بالإضافة إلى ذلك، إن كانت فروة الرأس دهنيّة تجنّبي وضع القناع عليها مباشرةً، بل ضعيه على طول شعرك. إن كان شعرك جافّاً، إذاً هذا القناع هو ما تحتاجين إليه بالضبط.

قناع للشعر من الأفوكادو

تُعرف ثمرة الأفوكادو بأنّها غنيّة بالمعادن والأحماض الدهنيّة والفيتامينات التي تُضفي لمعانًا رائعاً على الشّعر. ننصحك بهذا القناع للتخلّص من الشّعر الجافّ، وكلّ ما عليك القيام به هو تقشير الثمرة وإزالة لبّها ووضعها في حاوية، وبعد ذلك هرسها، حتّى تختفي الكتل. أضيفي كوباً من زيت الزيتون ونصف كوب من زيت اللوز فوق ثمرة الأفوكادو، ثمّ امزجي المكوّنات معاً حتّى تتحوّل إلى معجون. يُمكن وضع القناع الذي ينتج عن هذا المزيج على شعرك بواسطة مشط أو فرشاة. وللحرص على الوصول إلى النتائج المرجوّة، لا بدّ من تركها على الشّعر لمدّة 20 دقيقة.

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