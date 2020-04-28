اختاري سراويلك واسعة وقصيرة في صيف2020

على الرغم من أنّ الجينز يبقى من الصيحات التي لا تغيب أبداً عن عالم الموضة إلا أنه من الممكن أن تحلّ مكانه موديلات سراويل أخرى.

وفي موسم صيف2020، لاحظنا أنّ موضة السراويل رائجة من دون أن يعني ذلك أنّ الجينز غائب عن هذا الموسم إلا أنّ الأفضليّة تعود للسراويل وتحديداً السراويل القصيرة والواسعة المعروفة بموضة الـ Culotte.

إنّ موضة الـ Culotte تجمع موضة الـ Bermuda وسراويل الـ Palazzo، فهي قصيرة مثل الأولى وواسعة مثل الثانية، باختصار، إنّها السراويل التي تأتي واسعة وبطول يصل حدّ الركبة أو أقصر بقليل.

من عروض الأزياء العالميّة لصيف 2020لاحظنا موديلات سراويل Culotte عدّة ومنها نذكر:

1- سراويل الـ Culotte التي تأتي كسروال البذلة الرسمية: إنّها السراويل التي ترتدينها مع السترة الرسمية أو البلايزر والتي يمكنكِ أن تختاريها بموضة الـ Stripes أي مقلّمة أو بموضة الـ Tartan أي مقطّعة أو بالألوان الأساسيّة حيث ترتدينها مع أحذية الـ Stiletto بالكعب الرفيع.

2- سراويل الـ Culotte الحيويّة: إنّها السراويل القطنيّة أو الناعمة المصنوعة من الساتان مثلاً التي تناسب الإطلالة الحيويّة والتي يمكنكِ ان ترتديها مع قمصان الجينز أو التوبات الناعمة أو حتى مع الـ T Shirts أي القمصان العادية المطبّعة بالرسومات أو الكتابات حيث تختارين لها الأحذية الرياضيّة أو الأحذية المسطّحة بموضة الـ Skate Shoes.

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3- سراويل الـ Culotte الجلديّة: اختاريها بقماش الجلد وارتديها لإطلالة مستوحاة من أسلوب الروك أو الستايل الـ Edgy وارتديها مع توب جلديّة قصيرة Cropped Top أو مع توب من الدانتيل واختاري الأكسسوارات بموضة الـ Studs وارتدي الأحذية بالكعب العالي باللون الأسود أو الأحذية الميتاليكيّة أو بالكعب الميتاليكيّ.

4- سراويل الـ Culotte المطبّعة: اختاريها إما مطبّعة بالأزهار أو بالأشكال الهندسيّة وارتديها مع القمصان الناعمة والرقيقة كقمصان الشيفون بالألوان الباستيليّة وارتدي معها الأحذية المسطّحة المفتوحة.

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