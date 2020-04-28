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متشتريهاش من برة.. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

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البسبوسة من الحلويات التي يمكن تحضيرها في رمضان بأكثر من طريقة مختلفة، وعرض الشيف الشربيني طريقة عمل بسبوسة بالقشطة وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة".

مقادير عمل بسبوسة بالقشطة

نصف كيلو سميد

325 جرام سكر

150 جرام لبن أو كوب زبادي

150 جرام سمنة 

قشطة بلدي 

شربات  جاهز

2 كوب ماء

2 كوب سكر 

عصير ليمونة 

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للوجه

قشطة 

فسدق مجروش 

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

يخلط السميد مع السمنة والسكر

يضاف الزبادي ويبثو جيدا

يوضع في صينية فرن مبطنة بوق زبدة ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج

لعمل الشربات

يوضع السكر والماء على النار ثم يوضع عصرة ليمونة

يترك حتى يغلي ويتكون الشربات

يضاف الشربات على البسبوسة وتقدم وتزين بالقشطة والفسدق حسب الرغبة

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