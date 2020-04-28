متشتريهاش من برة.. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

البسبوسة من الحلويات التي يمكن تحضيرها في رمضان بأكثر من طريقة مختلفة، وعرض الشيف الشربيني طريقة عمل بسبوسة بالقشطة وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة". مقادير عمل بسبوسة بالقشطة نصف كيلو سميد 325 جرام سكر 150 جرام لبن أو كوب زبادي 150 جرام سمنة قشطة بلدي شربات جاهز 2 كوب ماء 2 كوب سكر عصير ليمونة Advertisements للوجه قشطة فسدق مجروش طريقة عمل بسبوسة بالقشطة يخلط السميد مع السمنة والسكر يضاف الزبادي ويبثو جيدا يوضع في صينية فرن مبطنة بوق زبدة ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج لعمل الشربات يوضع السكر والماء على النار ثم يوضع عصرة ليمونة يترك حتى يغلي ويتكون الشربات يضاف الشربات على البسبوسة وتقدم وتزين بالقشطة والفسدق حسب الرغبة

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