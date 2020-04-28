سمية الخشاب عن عدم ارتباطها: ارحمونا يا رجالة وخلونا نهتم بنفسنا

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها تحب الطبخ، لافتة إلى أنها تستمتع بوقتها مع أصدقائها خلال هذه الفترة.

وأضافت سمية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث": "عندي ناس بتحبني أهلي وأصحابي، مش لازم أطبخ لراجل ممكن ننبسط من غير راجل عادي".

وتابعت: "الحياة بالنسبة لي من غير راجل عادي وأنا بشغل نفسي وبهتم بنفسي لأن ارتباطي براجل بيخلي الاهتمام بيه بس وبنسى سمية".

وأردفت: "الرجالة وجودهم في أحيان كتيرة استنزاف، كأنك بتربي بيبي صغير، نفس الطاقة من الاهتمام والرعاية كأني داخلة حرب، وأنا مرتاحة أوي ومبسوطة والموضوع لطيف وبتكتك على التيك توك وبعمل كل حاجة وبهتم بماما وأهلي وبنام كويس، مش لازم أصحى بدري أهتم بالراجل وبقولهم ارحمونا خلونا نهتم بنفسنا شوية".