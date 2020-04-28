زي العربيات.. طريقة عمل فول بالبيض للسحور

طبق الفول هو من أساسيات السحور، فهو يعطي إحساس بالشبع لأطول فترة ممكنة، لذا يتفنن الجميع في تحضيره، والبعض يفضل الفول بالبيض وهو الطبق الأشهر لدة عربيات الفول، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمله. المقادير ½ كيلو فول مدمس. 6 بيضات مسلوقة. 3 فصوص ثوم مفروم. 2 ملعقة كبيرة زبد. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ½ ملعقة صغيرة كمون مطحون. شطة. ملح وفلفل أسود. Advertisements طريقة التحضير يذاب الزبد أو الزيت الحار، على نار متوسطة الحرارة ثم يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة. يضاف البيض المسلوق، ويقلب حتى يُصبح لونه ذهبيا. يرفع البيض وتقطع كل بيضة 4 قطع. يوضع الفول المدمس المهروس على النار، ويضاف والملح والفلفل الأسود، ويقلب حتى يغلي. يزال من النار، ويضاف الليمون والكمون والشطة، ويقلب جيدا. يضاف خليط الزبد والثوم، المتبقي من تحمير البيض. يوضع الفول في طبق التقديم، ثم يرص البيض فوق الفول.

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