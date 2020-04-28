"حاولت أعمل حاجة صح".. حكاية صورة أشارت لانفصال مي الخرسيتي وخطيبها

صورة من الطفولة مرفقة بتعليق طريف، مداعبة بسيطة من شقيقة مدرب اللياقة البدنية علي جلال، قبل أن يعيد نشرها عبر حسابه على "فيس بوك"، لكن التعليقات التي تلقها لم تقف عند حد الدعابة، لكنها اتخذت اتجاه آخر يشير إلى انفصال مدربة اللياقة البدنية عن خطيبته مي الخريسيتي.

"حاولت أعمل حاجة صح"، التعليق الذي أرفقته شقيقة "علي" على صورة الطفولة وهو يؤدي التحية، شبهتها بصورة الفنان محمد رجب، وعبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" أعاد مدرب اللياقة البدنية نشر الصورة، لكن التعليقات حملت اتجاه آخر لانفصاله عن مي الخرسيتي، دون أن يأكد أو ينفي ذلك.

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متابعو علي جلال: النهايات أخلاق

لكن، ما زاد تكهنات المتابعين، هو نشره صورته مع فتاة أخرى، ليستقبل التعليقات منها: «الانفصال أحسن دلوقتي من أنك تجيب عيال» «أنا أصلا مش فاهمة كنت ازاي مرتبط بمي» «أكيد ربنا كتبلكم الخير» «كل شيء قسمة ونصيب» «النهايات أخلاق». مي الخرسيتي: تنشر طرق الوقاية من كورونا

لم ينفي أو يؤكد مدرب اللياقة البدنية تعليقات متابعيه، وعبر حساب مي الخرسيتي، لم تنشر أيضا أي ما يخص حول حقيقة انفصالها عن خطيبها، الذي تربطهما قصة حب أشارت عنها عبر فيديوهاتها.فكانت آخر ما نشرته «الخرسيتي» طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد دون أي إشارة.ويذكر أن «خريستي» تعرضت لانتقادات بسبب فيديوهاتها المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة بسبب آرائها المثيرة.