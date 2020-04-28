هل يجوز للمرأة الإفطار في رمضان لاستكمال التلقيح المجهري؟.. الإفتاء تجيب

ردت دار الإفتاء المصرية، على البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها، أرادت صاحبته معرفة "هل يجوز للمرأة الإفطار في رمضان من أجل استكمال إجراءات التلقيح المجهري؟".

وجاء رد الفتاوى الإلكترونية، على السؤال، "إذا كانت إجراءات التلقيح المجهري يمكن أن تجرى بعد الإفطار فلا يجوز للمرأة الفطر في هذه الحالة، أما إذا قرر الأطباء أن هذه الإجراءات لا بد أن تكون متتابعة".

وتابعت الفتاوى الإلكترونية، "وفي حالة المرأة تستلزم إفطارها للحفاظ على جنينها فيجوز لها الإفطار شرعا، وعليها القضاء عندما يتيسر لها ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾".