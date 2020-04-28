بالفيديو.. الخطوات اللازمة لترطيب بشرتك في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - تتعرض البشرة إلى الجفاف بشكل أسرع خلال شهر رمضان بسبب قلة شرب المياه لفترة طويلة، ما يتطلب منا عناية مكثفة لمنع جفاف الجلد.

قالت خبيرة التجمل، مي النمكي، "فيه خطوة غلط جدا البنات بتعملها وهي شرب كمية كبيرة من الماء في السحور، لأن الجسم بياخد احتياجه ويتخلص من الباقي، فلازم نقسم كوبايات الماية على عدد الساعات بين الفطار والسحور علشان نستفاد منها".

وأوضحت النمكي، " خطوة كمان مش بناخد بالنا منها هي إننا لما بنغسل وشنا وقت الوضوء بننسى نقفل المسام كويس بتاعة البشرة، وعلشان كدة لازم نحط تونر ماء الورد علشان نحافظ على البشرة.

Advertisements

وأوصحت مي النمكي، بضرورة ترطيب البشرة مرتين يوميًا، "مرة الصبح ومرة بالليل بالمرطب المناسب لنوع البشرة".

وأكدت على ضرورة استخدام ماسك "النشا والزبادي" للبشرة الجافة أما للبشرة الدهنية فأوصت باستخدام النشا مع ماء الورد".