كيف تصنع مجسم لـ"الكراش" مثل مسلسل النهاية؟.. تكلفته تتعدى 100 ألف جنيه

تفاعلت العديد من الفتايات بعد مشاهدتهن لأولى حلقات مسلسل النهاية، وخاصة عند لجوء سهر الصايغ لصناعة روبوت مجسم على شكل حبيبها، مبتهجين بإيجاد حل لحالة الحرمان العاطفي وتصميم شكل "الكراش".

حماقي وآسر ياسين أول طلبات الفتايات

انتشرت الكوميكسات على صفحات السوشيال ميديا مستخدمين فيها خاصية الفوتوشوب، وقمن بإزالة رأس يوسف الشريف ولصق حماقي وآسر بدلا عنه وراودتهم الفكرة: "لماذا لا نصنعن الكراش في البيت؟".

أجاب باسم سليمان وعبدالرحمن القريطي، من أعضاء فريق العمل والتنفيذ المسؤول عن تصميم مجسم يوسف الشريف في مسلسل النهاية في حديث خاص لـ"الوطن"، أن الأمر ليس بهذه السهولة، خاصة لو كان من الصعب إحضار الكراش نفسه لأخذ مقاسات المجسم عليه.

قال القريطي: "المجسم ده اتعمل من يوسف الشريف نفسه فلو الكراش وافق يتعمل مجسم يبقي هينفع".

وتابع أن العمل الفني مختلف تماما عن التصميمات التي في مخيلتهن من حيث التكلفة ووقت تحضيره.

أما عن إقبال الفتايات على تلك الفكرة قال باسم سليمان أحد أعضاء الفريق، إن بالفعل في (couples) بيطلبوا حاجات شبه كدا و بيجرى تنفيذها في إستوديو أو شركة، وبيجرى أخذ (copy) أو نسخة لإيديهم، وهما ماسكين إيدين بعض، "فا هو الموضوع ممكن عادي ومتهيألي أكيد في بنات هياخدوا خطوة في الموضوع وينفذوه".

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ومن جانبه صرح إسلام ألكس المدير التنفيذي والمسؤول عن الشركة المنفذة لمجسم يوسف الشريف، أنه من الصعب تنفيذه بالشكل الذي يتخيله الفتايات، خاصة وأن تكلفته تتعدى 100 ألف جنيه.