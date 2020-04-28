الامارات | تحية لـ «أبطال حرب كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تحية لـ «أبطال حرب كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعمال فنية للفنانة البريطانية راشيل رويدل، انتشرت في شوارع العاصمة البريطانية، بعنوان «تحية لأبطال حرب كورونا»، الذين يواجهون وباء كورونا المستجد، وتظهرهم الأعمال الفنية بهيئة أبطال أسطوريين، نظراً لما يقدمونه من تضحيات لإنقاذ العالم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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