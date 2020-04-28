الامارات | جريش باللبن على الطريقة السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن جريش باللبن على الطريقة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوِّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

Advertisements

الجريش هو من منتجات حبوب القمح المطحونة بطريقة خشنة. ويصنع الجريش من حبوب القمح الكاملة المقشرة غير المسلوقة. ويعتبر من أكثر الأكلات الشعبية طلباً خلال الشهر الفضيل، ولا تخلو مائدة خليجية منه. لما له من مذاق لذيذ وفوائد صحية يعرفها كبار السن ويورثونها لأبنائهم، وتعبر عنها مكوناته المفيدة والمغذية، والمتوافرة طوال العام.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news