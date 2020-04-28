الامارات | 10 «أكاذيب» يصدّقها البعض عن «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 «أكاذيب» يصدّقها البعض عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غصت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد، إحدى سلالات فيروس كورونا، في الصين في يناير الماضي حتى اليوم، بشائعات عديدة، وهنا أبرز 10 «شائعات» أو «أكاذيب» تداولها الناشطون على مواقع التواصل على نطاق واسع حول فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، وردود منظمة الصحة العالمية عليها. وقد جاءت تلك الشائعات بحسب «سكاي نيوز» كالتالي:

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