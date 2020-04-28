الامارات | «كلمات» لقرائها الصغار: لنقضي وقتاً ممتعاً مع الملاح الشهير «ابن ماجد»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «كلمات» لقرائها الصغار: لنقضي وقتاً ممتعاً مع الملاح الشهير «ابن ماجد» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترافق دار «كلمات» الإماراتية المتخصّصة في نشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية والتابعة لـ«مجموعة كلمات»، قراءها في منازلهم، وتطل عليهم بالعديد من الإصدارات المتنوعة،عبر طلبها من الموقع الإلكتروني www.kalimatgroup.ae.
تعرض «دار كلمات» حكاية الملاح والجغرافي العربي الشهير «ابن ماجد» في حكاية تحمل الاسم ذاته من تأليف الكاتبة اللبنانية فاطمة شرف الدين، ورسوم الفنان حسن أميكان. تتناول القصة، الموجهة للأطفال من عمر 6-9 سنوات، نشأة الملاح ابن ماجد، ومرحلة تعلمه اللغات والعلوم البحرية والفلك، ومحاولاته الشعرية، إضافة إلى رسم الخرائط.
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