يعد الفطير المشلتت، من المخبوزات التي يفضلها الكثيرون، ويشتهر به أهل القرى والأرياف، لمذاقه الشهي والمميز، وتقع بعض السيدات في مشكلة عدم إتقان عمله وتحضيره بالمنزل كالأفران والمحلات الكُبرى.

حضريه في منزلك اليوم، وقدميه لأسرتك على مائدة السحور بجانب العسل والقشدة والجبن، وقدمت الشيف شهيرة محمد، لـ"هن"، بالخطوات طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي.

مقادير الفطير المشلتت الفلاحي

3 كيلو دقيق أبيض

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة ملح

1/4 كيلو سكر ناعم أبيض

ماء دافئ للعجن

زيت

زبدة فلاحي

سمن بلدي

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

في وعاء كبير وعميق، اخلطي الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر.

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ضيفي الماء، واعجني جيدًا، حتى يصبح سُمك العجين متماسكًا.

قطعي العجين لقطع، واتركيها ترتاح نصف ساعة أو ساعة.

قومي بدهن العجين بالزيت، ثم افرديها على صينية مسطحة بها خليط من الزبدة والسمنة.

ضعي خليط الزبدة والسمن، بالعجين المفلرود، واطويه جيدًا، ثم افرديه بالنشابة.

ادخليه الفُرن على حرارة عالية حتى ينضج.