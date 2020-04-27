استغلي مهارات طفلك في الحظر.. طريقة بسيطة لعمل فانوس رمضان

مع دخول شهر رمضان الكريم واستمرار فترات الحظر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، يحاول الآباء استغلال مهارات ابنائهم حتى لا يشعرون بالملل من زيادة عدد ساعات جلوسهم بالمنزل.

يقدم لكِ "هُن" اليوم طريقة تعليم الطفل عمل فانوس رمضان من المنزل، تقدمها لكِ جيهان محيي مدربة ومصممة مصنوعات جلدية.

طريقة تنفيذ فانوس زينة من الفوم الملون في المنزل

شراء الفوم الملون من المكتبة.

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رسم شكل فانوس عليه وشكل هلال ونجمه وتقص.

شراء شريط طويل كل 20سم يعلق فانوس وهلال من الفوم بعد قصه.