"بسمة" تعيد نوستالجيا رمضان بـ"عالمصري دور": اتصور عن بُعد بسبب الحظر

"الفانوس، المسحراتي، السحور، التلفزيون ومسلسلات زمان، الخشاف، زينة الشوارع، الكنافة والقطايف، الياميش، الخيمة"، أشياء ارتبط تواجدها بشهر رمضان الكريم، باختلاف السنين إلا أنهم يظلوا علامات أساسية تعيدنا للأصول والماضي، وهو ما حاولت إعادته بسمة عاشور، خلال برنامجها التي تبثه عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على مدار 30 حلقة.

"عالمصري دور"، نوستالجيا على برنامج قصير لا تتعد مدته 3 دقائق، ولكنه يعيد مشاهديه للماضي وذكريات طفولتهم، خلال شهر رمضان، والتي روت تفاصيله خلال حديها لـ"الوطن"، والذي جرى إنتاجه بالكامل عن بُعد بسبب الحجر الصحي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

بعد تطوير منصتها الداعمة للمرأة لأكتر من عامين ونصف، "The Simple SHE"، بدأت تأخد خطوة جديدة هدفها تقوية اعتزازنا بهويتنا المصرية، بالتعاون مع المخرجة نادية عزام، مؤسسة ART Scene Productions، "البرنامج خفيف ومرح وبيفكرنا بذكريات رمضان وأهم علاماته، بيحكي معلومات بسيطة عن أصل كل علامة منهم وكان شكلها ايه وإحنا صغيرين".

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وقالت بسمة، "بحاول أحقق هدفي بتذكير سيدات مصر بأصولهم وتراثهم الجميل، "كل الحاجات اللي كنا بنتأثر بيها زمان، على هيئة أصل ومعلومة، خطوة البرنامج الحنين لاصلنا، والإبتعاد عن فكرة التقليد الاعمى للماركات".

"الكوميدي في الموضوع أن البرنامج جرى عمله وإنتاجه في فترة الحجر الصحي"، بهذة العبارة وضحت بسمة كواليس تصوير برنامجها"عالمصري دور"، مضيفة،" كل واحدة مننا كانت بتشتغل لوحدها في بيتها سواء في كتابة، تصوير أو إخراج البرنامج، فتقريبا ده أول برنامج يجرى إنتاجه عن بعد".