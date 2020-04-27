وصلة رقص بين دينا الشربيني ورجاء الجداوي على أغنية محمد حماقي (فيديو)

وصلة رقص جمعت بين الفنانة دينا الشربيني والفنانة رجاء الجداوي ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل لعبة النسيان، الذي تقدم "الشربيني" بطولته هذا العام.

وجاء بداية المشهد برقص أصدقاء "رقية" تجسد شخصيتها دينا الشربيني، على إحدى أغاني الفنان محمد حماقي بينما كانت تجلس في غرفتها تذاكر وحينما "زوزو" وهي تجسدها الفنانة رجاء الجداوي، وعدها بتعنيف أصدقاء وإيقاف الأغاني، لكنها خرجت ورقصت معهن وشاركتهن "رقية" في الرقص.

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ومسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، رجاء الجداوي.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.