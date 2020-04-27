"حالة جشع ووقاحة".. تايلور سويفت تنتقد شركة تسجيلات بعد استغلال أغانيها

هاجمت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شركة تسجيلات سبق وانتجت لها بعض الأعمال، وذلك بعد أن أعدت طرح مجموعة من أغانيها تعود لعام 2008، واصفة التصرف بكونه "وقح".

"أود أن أشكر جمهوري الذي نبهني إلى أن شركة تسجيلاتي السابقة أصدرت الليلة ألبوما لبعض عروضي التي أذيعت على الهواء"، هكذا خاطبت الفنانة متابعيها عبر "إنستجرام"، مضيفة، "الألبوم الذي يحمل عنوان "لايف فروم كلير تشانل ستريبد 2008"، هو مجموعة من تسجيلاتها التي أعدت لبرنامج إذاعي عندما كان عمرها 18 عاما.

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ووصفت إصدار شركة بيج ماشين لابل جروب أغانيها القديمة بأنه: "حالة جشع وسط تفشي فيروس كورونا".

تايلور سويفت تلغي حفلاتها الغنائية بسبب كورونا

ألغت المطربة الأمريكية، تايلور سويفت، كافة حفلاتها الغنائية لبقية العام الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم المطربة الأمريكية "قرار إلغاء حفلاتها اتُخذ تماشيًا مع إلغاء العديد من الأحداث في جميع أنحاء العالم، وكذلك اتباعًا لتوجيهات مسؤولي الصحة في محاولة للحفاظ على سلامة معجبيها والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس التاجي"، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وأشار المتحدث إلى أن حفلات تايلور سويفت في الولايات المتحدة والبرازيل ستقام العام المقبل 2021 بتواريخ جديدة سيتم الإعلان عنها في العام الحالي.