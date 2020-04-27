صور.. جومانا مراد في جلسة تصوير رمضانية

عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شارك المصور محمود عاشور جمهوره ومتابعيه بأحدث جلسة تصوير للفنانة جومانا مراد. وبعدسته وثق عاشور أحدث ظهور لجومانا في جلسة تصوير رمضانية لصالح إحدى المجلات. وظهرت الفنانة جومانا مراد مرتدية فستان من اللون الأزرق قصير، مزين يديويا بالورود الملونة الصغيرة. Advertisements وظهرت بشعر مموج قصير، مع حذاء من اللون النبيتي، ومكياج بسيط لائم اللوك. ويعرض لجومانا مراد حاليا مسلسل "خيانة عهد"، مع الفنانة يسرا وحلا شيحة.

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