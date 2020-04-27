موديلات فساتين خطوبة باللون الأزرق 2020

يعد اللون الأزرق من أبرز الألوان الرائجة ليوم الخطوبة، حيث يتسم بالنعومة والرقي، كما أنه لون ملكي تفضله الأميرات في مختلف المناسبات.ويتمتع الأزرق الفاتح "البيبي بلو" بنعومة وجاذبية لا تضاهى، فهو يعكس رقّة المرأة وأنوثتها.كما أن اللون الأزرق الداكن يساعد في اخفاء عيوب الجسم، ويمنح العروس إطلالة راقية. وفي أسبوع الموضة الراقية لموسم خريف وشتاء 2020، برزت العديد من موديلات الفساتين باللون الأزرق، بدءاً من درجاته الناعمة والهادئة، مروراً بالدرجات الزاهية والقوية، وحتى الدرجات الداكنة.ولذلك فأمامك العديد من الخيارات سواء من حيث التصميم أو درجة اللون، لتتألقي بإطلالة أخّاذة في يوم الخطوبة.



فساتين أزرق فاتح

قدمت العديد من الماركات فساتين باللون الأزرق الفاتح، لإطلالة ناعمة ورومانسية في هذا اليوم.

برزت الدرجات الفاتحة في فساتين ايلي صعب Elie Saab، وخاصةً الفستان المنفوش بصيحة الكاب وبالقماش الشفاف المطرز.

كذلك قدمت ماركة رالف وروسو Ralph & Russo فساتين بيبي بلو ناعمة بتصاميم رقيقة ومفعمة بالأنوثة.

الفستان الأول بتصميم محتشم وقصّة عمودية بسيطة مطرز بالورود، والفستان الثاني بقصّة A Line وبقماش شيفون مع كشاكش حول الرقبة.

أيضاً قدم المصمم ستيفن خليل فستان منفوش بطبقات التول يناسب يوم الخطوبة، وهو بدرجة فاتحة من الأزرق.

وغلبت الفساتين بالأزرق الفاتح على تشكيلة زياد نكد المرصعة بتطريزات برّاقة وبقصّات مختلفة.

وأحببنا فستان جورج حبيقة بالأزرق الفاتح والقصّة القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف.



فساتين أزرق زاهي

ظهرت بعض الفساتين بدرجة الأزرق الزاهية والتي تمنح العروس إطلالة نابضة بالحيوية.

وقدم المصمم جورج حبيقة فساتين مميزة بدرجة الأزرق الزاهية، سواء الفستان المنفوش بتنورة تول، والفستان بالقصّة العمودية والكاب الطويل.

أيضاً قدم المصمم رامي قاضي فساتين بدرجة متوسطة من الأزرق، تميزت بالفخامة والأنوثة، بفضل تصاميمها المنفوشة.

وبرز الفستان الأزرق الزاهي في تصميم مميز من توقيع زياد نكد، فهو بقصّة عمودية وقماش شفاف مطرز وبصيحة الكاب مع غطاء الرأس.

وأعجبنا فستان ايلي صعب بالأزرق الزاهي والقصّة المنفوشة مع الشق الطويل الذي يظهر أحد الساقين.

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فساتين أزرق داكن

لم نطالع الكثير من الفساتين بدرجة الأزرق الداكن، ولكن بدت التصاميم مميزة وفخمة لتليق بذوق العروس العربية.

قدم المصمم ايلي صعب فستان أزرق داكن بقماش شفاف مطرز بالذهبي وقصّة عمودية مع كاب طويل.

فساتين خطوبة باللون الأزرق 2020

كذلك قدم المصمم Alexis Mabille فستان أزرق داكن بقماش شفاف وقصّة منفوشة لإطلالة مرحة وعصرية.

شاهدي أجمل فساتين خطوبة باللون الأزرق واختاري الدرجة التي تناسبك والقصّة التي تبرز أنوثتك من أحدث فساتين ماركات للخطوبة ظهرت خلال أسبوع الموضة الراقية بباريس Haute Couture خريف وشتاء 2020.

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