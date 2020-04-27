موديلات شنط يد سوداء من أحدث مجموعات الموسم

الأسود الفخم لون أساسي يحجز مكانًا له في أي عرض أزياء مهما كان مفهومه، ولأن الشنط بهذا اللون قطعة أساسية في خزانتك الخاصة ، جمعنا لك أجدد موديلات الحقائب من أشهر الماركات العالمية، من أسابيع الموضة لهذا العام.

شنط اليد الميني الصغيرة مازالت متربعة على عرش الموضة، ولكن هذه المرة بالتصميم الدائري المميز، مثل الشنطة الدائرية الأنيقة من دار أزياء Balmain بالمان مع إكسسوارات الشراشيب المثبتة بقطعة معدنية ذهبية، والتي تناسب إطلالتك الكلاسيكية مع الجاكيت أو البلايزر العصري، و قطعة جينز كاجوال بسيطة على سبيل المثال.

أعجبنا كذلك التصميم الفخم بالجلد اللامع باللون الأسود، و النيود على الأطراف من Giambattista Valli جيامباتيستا فالي، وقطعة إكسسوار على هيئة قفل باللون الأزرق الجوهري. يمكن ارتداؤها كروس، أو حملها باليد، أو على جنب.

اخترنا لكِ أيضًا الشنطة البوكس بالجلد اللامع البسيط من Louis Vuitton لويس فويتون والتي تناسب أكثر الأوقات الكلاسيكية والسهرات البسيطة ليلًا، ولكن ابتعدي عن حملها في أوقات النهار.

لفتتنا الحقيبة ذات الرسومات اللامعة باللون الأزرق، بمختلف الأحجام، والتي عادًة ما تكون خيار النجمات من Undercover آندر كافر، يمكنها أن تكون خيارك الأنسب عند الذهاب لحضور عرض أزياء، أو حفلة عيد ميلاد، وقد تتماشى مع مناسبات الأفراح.

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الشنط المتوسطة الطول تواجدت بقوة هذا العام في أسابيع الموضة، مثل القطعة الشبكية من Molly Goddard مولي جودارد، والتي تعتبر مثالية لإطلالة الصيف في النهار والليل.

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