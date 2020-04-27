تسبب الجوع.. أطعمة احذر تناولها على السحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

قد يزداد الشعور بالجوع نهار شهر رمضان نتيجة تناول الأطعمة التي تشعرنا بالجوع على وجبة السحور.

لذا نقدم لكم أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها على وجبة السحور، وفق ما نقل موقع "eatthis".

- العصائر:

تحتوي العصائر على كميات كبيرة من السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع مستواه السكر في الدم ثم انخفاضه بصورة سريعة، وبالتالي الشعور بالجوع.

- بياض البيض:

بالرغم من أن البيض مصدر جيد للبروتينات، إلا أن عند تناوله فقط يؤدي إلى قلة السعرات الحرارية والإحساس بعدم الشبع، لذلك يجب تناول البياض والصفار معا للاستفادة من القيمة الغذائية.

- المقرمشات المملحة:

تحتوي على كميات كبيرة من عنصر الصوديوم والكربوهيدرات، وأيضا خالية من الألياف والبروتينات، التي تؤدي إلى دفع الفرد لتناول المزيد منها وبالتالي الشعور بالجوع.

- الوجبات السريعة:

يؤدي تناول الوجبات السريعة على السحور إلى الشعور بالجوع، نظرا لاحتوائها على المواد الحافظة والدهون غير المشبعة، ما يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على إنتاج هرمون الشبع وفقد المخ إدراك أن المعدة ممتلئة، وبالتالي الرغبة في تناول المزيد من الوجبات.

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- الكاتشب:

يحتوي الكاتشب على مادة الفركتوز التي تؤدي إلى زيادة الإحساس بالجوع وتوقف إنتاج هرمون الشبع.

- العلكة:

مضغ العلكة بعد تناول وجبة السحور يودي إلى زيادة إفراز اللعاب في الفم، ما يتسبب في زيادة العصارة المعدية وبالتالي الشعور بالجوع.

- البطاطس المقلية:

نظرا لاحتواء البطاطس على المزيد من الدهون المشبعة بعد قليها بالزيت، ما يفقدها قيمتها الغذائية، وبالتالي لا يمكن للجسم الاستفادة منها، ويؤدي إلى الشعور بالجوع الشديد بعد تناولها.

- المشروبات الغازية:

تؤدي المشروبات الغازية بعد تناولها إلى الشعور بالامتلاء، ثم يتجدد الشعور بالجوع مرة أخرى، نظرا لاحتوائها على السكريات التي تسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم.

- الخبز الأبيض:

الخبز الأبيض مصنوع من الدقيق الأبيض الذي يحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر ثم انخفاضها مرة أخرى، ما يتسبب في الشعور بالجوع.