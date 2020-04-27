طلبت من رامز خلعه من قدميها.. ما سعر حذاء أمينة خليل الذي أثار الجدل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

حلت اليوم الفنانة أمينة خليل مع النجم رامز جلال في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" المذاع على فضائية mbc في الحلقة الثالثة له.

طلبت أمينة من رامز في منتصف الحلقة، وبعد معرفتها بأنه مقلب طلبت منه أن يخلع عنها حذاءها قائلة "هنعمل ديل.. خد الجزمة وبعدين كمل.. غالية وحلوة وبحبها ومش عايزاها تبوظ"، وكان تعليق رامز عليها "دي جزمة قذرة أساسا".

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أما عن ثمن حذاء أمينة الذي اشترطت على رامز أن يخلعه من قدمها قبل تكملة المقلب، فمن ماركة Golden Goose وسعره أكثر من ألف دولار، بما يعادل 16 ألف جنيه مصري.