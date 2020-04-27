بعد تحذير وزارة الصحة منه.. أضرار تناول التمر الهندي على الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول التمر الهندي على الإفطار، وقالت الدكتورة هبة حسين، اختصاصية الصحة العامة والتغذية، إنه يجب عدم الإفطار على المشروبات عالية السكر مثل "قمر الدين، التمر الهندي، الكركديه".

لذا نقدم لكم أضرار تناول التمر الهندي على الإفطار، وفق ما نقل موقعي "stylecraze" و"cashkaro".

- اضطرابات المعدة، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألوان الصناعية ومكسبات الطعم واللون.

- التهاب المعدة، حيث يؤدي التمر الهندي الجاهز إلى تهيج المعدة وأحماضها.

- الشعور بالغثيان والقيء.

- الإصابة بقرحة المعدة، لأنه بعد تناوله يزيد من درجة حموضة المعدة ويمكن أن يؤدي أيضا إلى الارتجاع المريء.

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- يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بتسمم الرصاص نظرا لأنه يحتوي على كميات كبيرة من معدن الرصاص، ما يتسبب في حدوث التسمم خاصة للأطفال.

- يسبب الكحة والسعال للأطفال، نظرا لاحتوائه على مكسبات الطعم واللون.

- يحتوي على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية التمر الهندي يمكن أن يصابوا بالطفح جلدي بعد تناولهم هذا المشروب.

- تناول التمر الهندي بكميات كبيرة يؤدي إلى تقليل نسبة السكر في الدم، لذلك يجب على مرضى السكر الحذر من تناول التمر الهندي.

- زيادة حركة الأمعاء مما يؤدي إلى حدوث الإسهال.