"دي لابسة تعبان".. رامز جلال يسخر من إطلالة أمينة خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وقعت الفنانة أمينة خليل، ضحية الحلقة الرابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال.

وظهرت أمينة بجامبسوت ذات أكمام مصنوع من جلد الثعبان، ونسقت مع الإطلالة جاكيت ذات أكمام طويلة، باللوني الأسود والأبيض.

واعتمدت تسريحة الشعر الويفي، ومكياجا هادئا وروج بدرجة النيود، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الأساور، وأقراط باللون الفضي مع حذاء باللوني الأسود والأبيض.

وعلّق رامز على إطلالة أمينة مازحًا كالعادة: "نازلة تعمل إعلان نضارات يا ساتر يارب، وإيه الجاكيت ده يا أمينة إنتي جاية تحكمي في ماتش باسكيت. وتابع: "إنتي عاملة الشنطة كدا ليه إنتي جاية تحصلي إيصالات النور؟".

واستكمل وصلة السخرية قائلا: "دي لابسة تعبان، هو انتي بلعتي التعبان ولا التعبان هو اللي بلعك؟.. هو ايه حكاية السلوبيتات دي هي موضة ولا إيه؟".

برنامج رامز جلال هذا العام "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على استضافة النجم في برنامج حواري أشبه بـ"كرسي الاعتراف"، والمذيعة هي "أروى" وفي أحدى الفقرات، يتم عرض صور نجوم ومن بينهم صورة لرامز جلال أمام الضيف ليوضح رأيه فيهم، وعندما ينتهي الضيف، يخرج رامز جلال في الاستديو ليفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد.

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