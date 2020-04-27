شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مشاعرها أثناء مشاهدتها مسلسل "الاختيار". ونشرت "زينة" صورة للفنان أمير كرارة، وهو يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسي، معلقة عليها: "الاختيار.. معقولة كل يوم كم العياط اللي بنعيطوا؟ بجد برافو يا أمير انت وبيتر ميمي.. كان لازم عمل درامي للأبطال اللي ضحوا بحياتهم علشانا". Advertisements وتابعت زينة: "وانتو وثقتوا أعمال الأبطال دوول كما يجب.. وهاتسيبوا عمل يشوفوه ولادنا علشان يعرفوا معنى إن الجيش المصري رجال.. شكرا يا أبو سليم". مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ‏ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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كانت هذه تفاصيل خبر توثيق لأعمال الأبطال.. زينة عن مسلسل "الاختيار": بعيط كل يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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