أمينة خليل عن فستان بطانة رانيا يوسف: لا يليق.. ورامز يرد: هتعبطك

رغم كون برنامج "رامز مجنون رسمي" يعتمد على المقالب، لكنه في البداية يتضمن فقر من الأسئلة يكشف فيها الضيف عن بعض معلومات وآراء مختلفة.

وخلال حلقة اليوم، التي حلت خلالها الفنانة أمينة خليل، التي عبرت عن رأيها عن فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ارتدته في ختام مرجان القاهرة السينمائي في الدورة قبل الماضية، المثير للجدل.

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وصفت الفنانة أمينة خليل بأن الفستان: "لا يليق"، ليعلق رامز جلال مازحا: "مدام رانيا هتعبطك".

برنامج رامز مجنون رسمي

ويذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي يذاع يوميا، على قناة "MBC مصر" عقب آذان المغرب طوال شهر رمضان، ويعتمد البرنامج على استضافة الفنانة أروى للضيوف في برنامج وهمي يعرف باسم "كرسي الحقيقة"، ومن ثم يظهر رامز ليبدأ بتغذيبهم على مقعد موصل بالكهرباء، ومقيد أيديهما أمام الكاميرات.