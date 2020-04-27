هذا ما يفعله شرب الماء البارد على الإفطار بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

يحتاج الجسم إلى تناول الماء والمشروبات بكمية وفيرة بعد ساعات الصيام الطويلة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن هل تناول الماء البارد على الإفطار يساعد الجسم على الانتعاش أم يضر به؟

بداية، يمثل الماء من 60% لـ70% من أجسامنا، وعند نقصانه بالجسم، يؤدي ذلك إلى تأثر الخلايا والأنسجة سلبيا، لذلك فمن الضروري القيام بتعويضه من بعد الإفطار حتى موعد السحور.

ونقص الماء في الجسم يتسبب أيضًا في العديد من المشاكل الصحية، مثل الإمساك والصداع والدوخة والإرهاق وجفاف الجلد وتشققه، وقد تصل الخطورة إلى حدوث مضاعفات مثل مشاكل الكلي والتشنجات، وذلك وفق ما ذكر موقع "times".

أضرار تناول الماء البارد عند الإفطار على معدة فارغة:

- الإصابة بالصداع النصفي.

- تقلص الأوعية الدموية.

- اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يصبح الجهاز الهضمي غير قادر على هضم الطعام بشكل صحيح.

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- يحول الأحماض إلى دهون، ما يزيد من فرص الإصابة بسرطان المعدة.

- الإصابة بالإسهال، حيث يتسبب الماء البارد في نقص نسبة الصوديوم في الدم.

- يؤدي شرب الماء البارد على معدة فارغة إلي زيادة الشعور بالغثيان والقئ.

- ترسيخ الدهون في مجرى الدم مما يؤدي إلى صعوبة امتصاص العناصر الغذائية.

لذلك من الأفضل البدء بتناول الماء الفاتر على الإفطار، حتى لا نتعرض لهذه المشاكل والمضاعفات.

هل يساعد الماء البارد على فقدان الوزن؟

يعتبر تناول الماء البارد هو الأكثر فاعلية لفقدان الوزن، نظرا لأنه يساعد على حرق الدهون والمزيد من السعرات الحرارية، لكن يجب عدم تناوله على الإفطار مباشرة.

وبشكل عام يعتبر الماء الدافئ هو الأفضل لعملية الهضم والجهاز الهضمي والتخلص من السموم الموجودة بالجسم.