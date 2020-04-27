كيف تحمي نفسك من العطش في نهار رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

شرب المياه بكمية كافية يساعد على الحماية من الصداع ومشاكل الجلد وتشنج العضلات، وانخفاض ضغط الدم، وسرعة ضربات القلب، والعكس صحيح، نقص المياه يؤدي إلى الجفاف، ومضاعفات مرضية خطيرة للجسم.

لذلك الاهتمام بالطعام في وجبة السحور يساعد الجسم على الاحتفاظ بالمياه وأن يظل رطبًا لأطول فترة ممكنة.

نرصد لكم الأطعمة التي تمد الجسم بالمياه، بحسب ما أورده موقع "health line" المعني بالصحة.

-البطيخ

يحتوي على نسبة 92% من المياه، كما أنه من أكثر الأطعمة الصحية التي تساعد على ترطيب الجسم.

يحتوي كل (154 جراما) من البطيخ على (118 مل) من الماء، بالإضافة إلى بعض الألياف والعديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك فيتاميني "ج" و"أ" والماغنيسيوم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة القوية، بما في ذلك الليكوبين.

- الفراولة

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الماء، حوالي 91٪ من وزن الفراولة عبارة عن مياه.

كما توفر الفراولة الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ج والمنجنيز.

وتناول الفراولة بشكل منتظم يقلل من الالتهاب، والذي يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب والسكري وألزهايمر وأنواع مختلفة من السرطان.

-حليب خالي الدسم

الحليب خالي الدسم يحتوي على نسبة كبيرة من المياه (91%)، ويساعد في ترطيب الجسم، كما أنه غني بالمعادن والفيتامينات مثل فيتامين أ والكالسيوم والريبوفلافين، وفيتامين ب 12، والفسفور والبوتاسيوم.

-الخيار

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الخيار طعام صحي ومرطب للجسم، ويتكون تقريبًا بالكامل من الماء، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامين ك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

-الخس

يحتوي على العديد من الخصائص المعززة للصحة، ويحتوي كل (72 جرامًا) من الخس على (59 مل) من الماء، بالإضافة إلى 1 جرام من الألياف. كما يوفر 5٪ من احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك.

كما يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات K و A، وهما ضروريان للحفاظ على صحة العظام والجهاز الهضمي.

-شوربة الدجاج

تساهم شوربة الدجاج في الحفاظ على الاحتياج اليومي من المياه، كما أنها تساعد في فقدان الوزن، بسبب انخفاض سعراتها الحرارية.

-الكوسة

الكوسة من الخضروات المغذية، ويحتوي كل (124 جراما) من الكوسة على أكثر من 90٪ من الماء و1 جرام من الألياف، بالإضافة إلى فيتامين سي، وفيتامين ج، و 20 سعر حراري فقط.

-الزبادي

يحتوي الزبادي العادي على الكثير من الماء والعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، ويتكون كل (245 جراما) من الزبادي على أكثر من 75٪ من الماء. بالإضافة إلى الكالسيوم والفوسفور، والبوتاسيوم، والبروتين.

-الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الحلو على أكثر من 90% من المياه، بالإضافة إلى الألياف، والفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين "ب" والبوتاسيوم، ومضادات أكسدة كاروتينويد، والتي قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض العيون.

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