احذر: الكنافة والقطايف قد تحمل فيروس كورونا.. كيف تحمي نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكنافة والقطايف من أشهر حلويات شهر رمضان الكريم، ومن الأطباق التي يسارع المصريون في شرائها وتحضرها، لكن في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، دار في ذهن العديد سؤالا حول إمكانية نقلها للفيروس؟

يوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، أن الشخص الذي قام بإعداد وتغليف القطايف والكنافة، إذا كان حاملا للمرض يمكن أن ينقل الفيروس عن طريق التلامس والاستنشاق، أو ملامسة أسطح خارجية تحمل "كورونا" لمكان موجود به القطايف والكنافة.

وتابع "الحداد" لـ"الخليج 365"، أن تناول الكنافة والقطايف ذاته لا ينقل الفيروس، نتيجة طهيها بطريقة جيدة وتعرضها لدرجة حرارة عالية.

وأكد الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، أنه يمكن يتناول الشخص طعاما محملا بـ"كوفيد 19"، لكن لا ينقل العدوى، نتيجة لوجود الحامض الموجود في المعدة الذي يساعد في القضاء على الفيروس.

وأضاف أن الطعام الذي يطهى يمكن الحفاظ عليه من تعرضه لفيروس كورونا أثناء إعداده، نظرا لأن عملية الطهي تقضي على أي فيروس موجود في الطعام نتيجة درجة الحرارة العالية.

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ووجه "الحداد" مجموعة من النصائح الواجب اتباعها عن شراء القطايف والكنافة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا:

- الحرص على التباعد بين البائع والمشتري مسافة لا تقل عن متر.

- يجب ارتداء الجوانتي أثناء التواجد في محال بيع القطايف والتخلص منه بعد الخروج منه فورا.

- ارتداء الكمامة وبعد الانتهاء يجب التخلص منها فورا.

- غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية تحت الماء الجاري.

- الحرص على ضرورة التخلص من الأكياس الشرائية الموجود بها القطايف أو الكنافة فورا في سلة المهملات.

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