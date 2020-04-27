ياسمين صبري"بيضحكني".. هذا ما يجذب النساء في الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وقعت الفنانة ياسمين صبري، ضحية الحلقة الثالثة ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وخلال الفقرة الحوارية قبل كشفها المقلب، أعلنت "صبري" أكثر ما يعجبها في زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قائلة: "بيضحكني".

قد تبدو الإجابة مقتضبة، غير إن هناك بعض الصفات التي تبحث عنها كل أنثى في شريك حياتها، نذكرها لكم وفق ما نقل موقعي "pairedlife" و"psychologytoday".

- الرجل المبتسم:

تميل الأنثى إلى الرجل الذي يتميز بخفة الدم وروح الدعابة والحث الفكاهي ويستطيع إضحاكها.

- الطموح:

تفضل المرأة الرجل الطموح والناجح في عمله، والمحدد لأهدافه المستقبلية أو على الأقل يقوم ببذل المجهود حتى يستطيع الوصول لأهدافه وتحقيقها بنجاح.

- تحمل المسؤولية:

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من أكثر الصفات التي تعجب بها الأنثى في شريك حياتها، أنه يكون قادرا على تحمل المسؤولية الأسرية.

- المساند لها:

تميل أيضا للرجل الذي يدعمها ويشجعها على مواصلة تحقيق أحلامها، ويكون بجانبها أثناء نجاحها أو فشلها، لأن ذلك يشعرها بالأمان.

- الحنون:

تحب المرأة الرجل الحنون والودود الذي يتقبل المناقشة ويتفهمها، حتى في أصعب حالاتها ويستطيع احتوائها.

- الاحترام:

تبحث المرأة عمن يحترمها ويحترم مشاعرها وأفراد أسرتها، حتى تشعر معه بالأمان.

- طيب القلب:

تحب الأنثى شريك الحياة المتفهم لمشاعرها والذي يحترم لمشاعرها وأفراد أسرتها، وإشعارها دائما بالطمأنينة والأمان بجانبه.