صبغ الشعر بالكركم والكركديه.. لشعر لامع وانسيابي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أبريل 2020 04:45 مساءً - تكثر فوائد عشبتي الكركم والكاركديه لـ العناية بالشعر، فضلاً عن كونهما مادتين يصلح استخدامُهما كصبغة طبيعية لتفتيح لون الشعر، إذ تُعرِض بعض النساء عن استخدام الصبغات التجارية لاحتوائها على الكثير من المركبات الكيمائية المضرّة بطبيعة الشعر والتي يمكن أن تؤدي مع الوقت إلى جفافه وتلفه وتساقطه.



إن صبغ الشعر بالكركم والكركديه يساعد بالحفاظ على نعومة شعركِ وانسيابه بشكل طبيعي ويحميه من التعرض للجفاف أو التقصف، إليكِ فيما يلي أهم فوائد هاتين العشبتين على الشعر بالإضافة إلى طريقة صنع صبغة للشعر بالكركم والكركديه.

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فوائد الكركم للشعر

الكركم

حماية االشعر: يحتوي الكركم على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة والضرورية التي تمنح الشعر الحيوية واللمعان طوال اليوم

علاج مشاكل فروة الرأس: يحتوي الكركم على مادة الكركمين المضادة للالتهابات والحساسية والفطريات، ما يساعد في حل مشاكل فروة الرأس منها كالأكزيما والفطريات وترقق الشعر والثعلبة التي تسبب جميعها الحكة وتلف بصيلات الشعر.

تقوية بصيلات الشعر: يعمل الكركم على تقوية بصيلات الشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية وبالتالي تدفق الدم بالرأس، الأمر الذي من شأنه أن يمنع تساقط الشعر ويساهم في تقويته وزيادة كثافته.

علاج قشرة الرأس: يتمتع الكركم بالعديد من الخصائص المضادة للجراثيم والالتهابات ومضادات الأكسدة، وجميعها تطهر فروة الرأس بشكل طبيعي وتقلل من القشرة عن طريق تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

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صبغ الشعر بالكركم

صبغ الشعر





المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الكركم

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

كوب من الحناء الطبيعية



الطريقة:

اخلطي المكونات وامزجي المكونات جيدًا.

طبّقيها على شعركِ لمدة ثلاث ساعات.

اغسلي شعركِ بالماء الفاتر والبلسم وحمام الكريم.

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فوائد الكركدية للشعر

فوائد الكركديه للشعر

نمو الشعر: يحتوى الكركدية على فيتامين c الذي يعزز الكولاجين المسؤول عن قوّة الشعر، وبالتالي ينمو الشعر بشكل صحي.

لمعان الشعر: إنّ عشبه الكركدية غنية بالأحماض الأمينية التي تغذي الشعر، وتعمل على تقوية الجذور وتعطي لمعانًا للشعر.

علاج مشكلة القشرة: يعد الكركدية من العلاجات الفعالة للقشرة المزعجة التي تصيب الرأس، فهو يعمل على تطهير فروة الرأس بشكل طبيعي وبالتالي محاربة القشرة.

محاربة مشاكل الشعر: تعمل على علاج الشعر من الجفاف والكسر والتجعد والتقصف.

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صبغ الشعر بالكركدية

صبغ الشعر





المكونات:

4 ملاعق كركريه

3 ملاعق من أزهار البابونج

4 ملاعق من الشاي الأحمر

كوب من الحناء الطبيعية

5 ملاعق من زيت اللوز



الطريقة:

اخلطي جميع المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على خصلات شعركِ.

اتركيه لثلاث ساعات.

اغسلي شعركِ جيدًا بالماء الدافئ.

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