كيف تجعلين أظافرك تنمو وتصبح صحية وقوية بعد إزالة المناكير الجل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أبريل 2020 04:45 مساءً - إذا كنت تستخدمين المناكير الجل بكثرة، فأظافرك تحتاج بالتأكيد الى العناية والاهتمام لتستعيد صحتها وقوتها وتنمو بسرعة، خصوصاً مع إقفال صالونات التجميل بسبب انتشار فيروس كورونا والحجر المنزلي. ولذلك، نقدم لك في هذا المقال أهم النصائح التي تجعل أظافرك تنمو وتصبح قوية وصحية بعد إزالة المناكير الجل.



قصي أظافرك

قصي أظافرك



كما هو الحال مع الشعر الذي يحتاج الى القص بين الحين والآخر لينمو بصحة ويكون قوياً، فالأمر كذلك مع الأظافر، لا سيما بعد إزالة المناكير الجل، فهذه الخطوة تخلص أظافرك من التلف وتعزز من نموها وتحافظ على صحتها.

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تجنبي الصابون والمنظفات القاسية

تجنبي الصابون والمنظفات القاسية



في حين يجب عليك غسل يديك أكثر من المعتاد بسبب فيروس كورونا، يوصي الاختصاصيون بالابتعاد عن الصابون والمنظفات القاسية التي تضعف أظافرك وتجعلها هشة ومتكسرة. لذلك، احرصي على استخدام غسول بتركيبة لطيفة، أو أنواع صابون خالية من المواد الكيماوية.



احمي أظافرك

ننصحك باستخدام Deborah Lippmann's Cuticle Cream



يساعد ارتداء القفازات أثناء غسل الأطباق، وترطيب اليدين والأظافر بعد غسلها أو تعقيمها، في حمايتها من الهشاشة والتكسر. علماً أن زبدة الشيا تشكل مكوناً رائعاً لمد الأظافر بالترطيب اللازم، لذلك احرصي على اعتماد كريمات الترطيب الغنية بزبدة الشي، مما يحمي أظافرك بعد إزالة المناكير الجل. كذلك، احرصي على اختيار غسول يحتوي أيضاً على مكونات مرطبة للأظافر واليدين، فبذلك تحافظين على أظافرك قوية وصحية على الدوام، خصوصاً بعد إزالة المناكير الجل. ننصحك باستخدام Deborah Lippmann's Cuticle Cream.

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استخدمي مقوياً للأظافر

ننصحك بتجربة Nailtiques Formula 2



ينصحك الاختصاصيون باستخدام مقوي الأظافر بعد إزالة المناكير الجل، وأيضاً بشكل دائم، فهو طبقة أساس تعالج الأظافر التالفة والهشة والمتكسرة، حيث يتغلغل في أعماق الأظافر ليمدها بالمغذيات اللازمة ويجعلها أقوى وأكثر قوة. ننصحك بتجربة Nailtiques Formula 2، فهو يشتمل على البروتين الذي يتوافر بشكل طبيعي في الأظافر، والذي يشكل حاجزاً وقائياً للأظافر، ليجعلها قوية ومرنة مع الاستخدام المتكرر. ننصحك بتطبيق مقوي الأظافر مرة أو مرتين في اليوم، الى أن تشعري أن أظافرك أصبحت قوية وطويلة بما فيه الكفاية.

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