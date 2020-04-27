فرد الشعر في رمضان بوصفات سهلة وسريعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أبريل 2020 04:45 مساءً - إذا كنت تعانين من صعوبة تسريح شعرك أو ترغبين في الحصول على شعر مالس وحيوي ولامع، نقدم لك في هذا المقال كيفية فرد الشعر خلال رمضان بأفضل الوصفات الطبيعية بمكونات متوافرة في مطبخك.



وصفة البيض والعسل

وصفة البيض والعسل



أخلطي ثلاث بيضاء في شكل جيد، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وملعقة أخرى من زيت الزيتون. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة، من ثم طبقيها على كامل شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء الفاتر، من ثم طبقي القليل من البلسم وأعيدي تشطيفه بالماء البارد.

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وصفة العسل وزيت جوز الهند

جربي وصفة العسل وزيت جوز الهند



اخلطي ربع كوب من كل من العسل وزيت جوز الهند وحليب جوز الهند، ثم أضيفي ملعقتين من زيت زهر البابونج. حركي المكونات جيداً وطبقيها على كامل شعرك، بعدها لفي شعرك بمنشفة دافئة أو بغطاء الرأس. وبعد مرور نصف ساعة من الوقت، اغسلي شعرك على طريقتك الاعتيادية.



وصفة حليب جوز الهند

وصفة حليب جوز الهند



في الخلاط الكهربائي، قومي بخلط كوب من حليب جوز الهند، ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، خمس قطرات من زيت اللافندر، ملعقتين كبيرتين من العسل، وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي. من ثم، قسمي شعرك الى خصلات وادهنيها بخليط الزيوت هذا، مع الحرص على تمشيط شعرك جيداً، واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون

وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون



اهرسي ثمرة ناضجة من الأفوكادو، وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي، وملعقتين أخريين من زيت الزيتون. حركي الكونات جيداً حتى تتجانس. اغسلي شعرك جيداً، وطبقي المزيج عليه. سرحي شعرك حتى يتغلغل المزيج داخله واتركيه مدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئ.



وصفة الزيوت الطبيعية

وصفة الزيوت الطبيعية



اخلطي كميات متساوية من الزيوت الطبيعية التالية: زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت جوز الهند، وزيت اللوز. حركي الزيوت جيداً وسخنيها قليلاً على النار، من ثم طبقيها على كامل شعرك ودلكي بها أيضاً فروة رأسك. غطي شعرك بقبعة الاستحمام ولفيه بمنشفة دافئة، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي شعرك بالماء الدافئ.

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