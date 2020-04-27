كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أبريل 2020 04:45 مساءً - جمعنا بالصور مجموعة من إطلالات النجمات في أزياء رمضانية ذات طابع شرقي، لكنها مريحة وعملية؛ لتستوحي بعض الأفكار لإطلالات في شهر رمضان أثناء الحجر المنزلي، وبذلك تضمنين المحافظة على أناقتك الراقية وعلى الأسلوب المريح في الوقت ذاته، ولاسيّما أن أغلب الأزياء التي اعتمدتها النجمات كانت بقصات واسعة ومريحة ومصنوعة من أقمشة عملية مثالية للإطلالات والتنسيقات المنزلية، وأنتِ كل ما عليكِ فعله هو أن تشاهدي الصور التي اخترناها لكِ اليوم، وتستوحي بعض الأفكار.



رحمة رياض في جلابية شرقية باللون الأصفر:

رحمة رياض في جلابية باللون الأصفر



شاهدنا رحمة رياض في إطلالة شرقية شبابية؛ تستطيعين أن تستوحي منها للإطلالات المنزلية خلال شهر رمضان، وكانت عبارة عن جلابية باللون الأصفر بقصة مريحة ومنسدلة، نسقت معها صندلًا من الجلد الأسود من دون كعب، وزيّنت اللوك ببعض المجوهرات الذهبية.

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أمل العوضي في تنسيق منزلي مريح:

أمل العوضي في لوك شرقي باللون الأبيض



إطلالة شرقية مثالية لرمضان خلال الحجر المنزلي، نسقتها أمل العوضي، وقد اعتمدت فيها على اللون الأبيض بشكل كامل، وكانت عبارة عن بنطلون قماشي بقصة أرجل واسعة، مع قميص ماكسي وصل طوله حد الكاحل، وصندل من الجلد العسلي من دون كعب، من هرمس Hermes.

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نسرين طافش في جلابية شرقية مطرزة:

في اطلالة شرقية في الجلابية



اختارت نسرين طافش لوك منزليًا مريحًا وأنيقًا ذا طابع شرقي، وكان عبارة عن جلابية باللون الأبيض مطرزة بخيوط ذهبية على شكل رسومات ورود، قصتها منسدلة وأكمامها طويلة، وقد نسقت معه صندلًا مع كعب من القش وأقراط بارزة.

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يارا في لوك شرقي باللون الأسود:

يارا في جلابية سوداء نسقتها مع حذاء من دون كعب



يارا اعتمدت لوك شرقيًا أنيقًا، تسطيعين أن تستوحي منه إطلالة منزلية مميزة خلال شهر رمضان، وكان عبارة عن جلابية ماكسي باللون الأسود، مطرزة من الأعلى بخيوط ذهبية، قصتها واسعة ومنسدلة، وقد نسقت معها حذاء مريحًا من الجلد الأسود من دون كعب، من غوتشي Gucci.



أزياء رمضانية للحجر المنزلي من النجمات العربيات مريحة وأنيقة، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار المميزة من نجماتك المفضلات لشهر رمضان.

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