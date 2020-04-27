اطلالات بالجمبسوت من وحي المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أبريل 2020 04:45 مساءً - تتفادى المحجبات ارتداء الجمبسوت، خصوصاً لأن اختياره يتطلب عناية واستخدام خدع دقيقة ليبدبن غاية الشياكة .

إن كنت تتمتعين بذوق رفيع وتدركين كيف تدخلين أي قطعة في لوكك بطريقة مميزة من دون الإنتقاص من حشمتك، اختاري جمبسوت لاطلالاتك المسائية وخلال النهار، واختاري طريقة تنسيقه مع الحجاب.



تصاميم الجمبسوت بحسب شكل جسمك







الجامبسوت حتماً سيمنحك لوك قوي وستبدين واثقة للغاية من نفسك ويعزز من شكل جسمك من دون أي عناء. الفاشينيستا المحجبات ومدونات الموضة يشتهرن باحترافهن هذا اللوك نهاراً ومساءاً وهن يضفن اليه لمسات خاصة لمنح إطلالاتهن بعض الإبهار والشياكة. إن كنت ذات جسم على شكل إجاصة، الجامبسوت الواسع عند القدمين أو الجامبسوت مع قماش إضافي متماوج على البطن سيبدو رائعاً عليك. أما إن كان جسمك ذو شكل الساعة الرملية او مستطيل، فعليك باختيار جامبسوت ضيق عند الخصر ليبدو مثالي عليك. أما إن كنت عريضة في القسم العلوي، فعليك باختيار الجامبسوتات ذات أكمام الكاب.

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طريقة تنسيق الجمبسوت مع الحجاب







إن كنت تبحثين عن الإبهار، اختاري الجامبسوت ذو التفاصيل على شكل ترصيعات أوبعض الشك الإستراتيجي. فهي ستبدو غاية بالشياكة وستبدين مثالية في الإطلالات الليلية. أما من ناحية الأقمشة، فالخيارات للوكات المسائية كثيرة من الساتان الى الحرير وحتى الشيفون المبطن للوك راقي. كيف تنسقين حجابك مع هذه التصاميم؟ إنه أمر غاية بالسهولة! الفاشينيستا المحجبات في العادة يخترن الألوان الحيادية النيود مع الجامبسوت من الأسود الى الأبيض والبيج بمختلف تدرجاته. بوسعك انتقاء التناقص واختيار لون أفتح أو أكثر دكانة بدرجة من لون الجامبسوت وهذه اللمسة مميزة للغاية. أما عن ربطة الحجاب، فالتقليدية أو المنسدلة المنسابة أو حتى التوربان ستبدو رائعة للغتية مع هذه التصاميم.

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