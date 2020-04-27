لا يزال فيروس كورونا، هو شغل العالم الشاغل، فالكل يعمل على قدم وساق، للوصول لمصل وعلاج في النهاية، لإنقاذ الأرواح البشرية التي فقد العالم منها جزءًا كبير، فضلًا عن الإصابات التي تخطت المليون مُصاب.
وقدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، من خلال "عيادة الوطن"، نصائح لحماية المنزل وأنفسنا من تفشي فيروس كورونا.
وقال "الناظر": "الأشخاص في البيت مش هتحتاج تلبس كمامة أوجوانتي، أو حتى مطهر لغسل الأيد، بس اغسل ايدك كل شوية بالمياه والصابون".
وأضاف استشاري الجلدية: "تلبس كمامة لو هتروح شغل فيه تكدس أو هتركب مواصلات، ولما ترجع تقلعها وترشها كحول، وقطعها بالمقص وارميها".
وتابع "الناظر" عن استخدمات المطهرات أو الكحول خلال التواجد بالمنزل: "استخدم مطهر لو جايب أكل في كيس بلاستيك، كل اللي عليك تمسحه بقطنة وكحول".
وعن استخدامات الكلور، أكد "الناظر" أنها ليست للأيدي، قائلًا: "بنستخدم الكلور لتنضيف الحمام والأرضيات، أو كعوب الأحذية".
وحذر هاني الناظر، من حدوث التهابات بالجلد بسبب الإفراط في المطهرات أو الكحول، قائلًا: "لو حصل اغسل إيدك وبعدين استخدم كريمات مضادة للالتهابات".
كانت هذه تفاصيل خبر "عيادة الوطن".. إزاي احمي نفسي وبيتي من كورونا؟ هاني الناظر يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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