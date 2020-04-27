ياسمين عبدالعزيز ترد على متابعة تحرشت لفظيا بـ أحمد العوضي: "نعم!"

غازلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الفنان أحمد العوضي، فور مشاركته صورة له من أحداث مسلسل "الاختيار"، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "العوضي" صورة من شخصية الإرهابي "هشام عشماوي" التي يؤديها بالعمل، لتعلق عليه "ياسمين" على الفور، قائلة: "راجلي".

ولم تصمت "ياسمين" أما تعليق من إحدى المُتابعات، التي تغزلت، بل تحرشت لفظيًا بـ"العوضي"، قائلة: "نفسي فيك".

لترد "ياسمين" على الفور على التعليق، متعجبة: "نعم!" مُرفقة تعليقها بوجوه تعبيرية استنكارية.

Advertisements

أحمد العوضي يوجه رسالة رومانسية لـ ياسمين عبدالعزيز

وجَّه الفنان أحمد العوضي، مساء أمس، رسالة رومانسية، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك.

وشارك "العوضي" صورة للفنانة، معلقاً: "شكرا إنك في حياتي.. شكرا على كل حاجة، على تشجيعك، وشكرا على إنك حتة مني... أنا ناجح بيكي وليكي، ألف ألف شكر ليكي يا ست الناس بحبك".

يذكر أن الثنائي العوضي وياسمين، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما بعدما كتب عنها شقيق ياسمين، فاعترفت بحبها للعوضي واعترف هو بدوره بذلك.